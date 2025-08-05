У Дніпрі підпалили відділення Укрпошти
У Дніпрі правоохоронці з'ясовують обставини підпалу відділення пошти. Відомо, що в будівлю кинули коктейль Молотова
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Інцидент стався 4 серпня. Невідомі кинули коктейль Молотова у відділення "Укрпошти" на проспекті Олександра Поля. Масштабної пожежі вдалось уникнути.
Зараз на місці інциденту залишились сліди від наслідків пожежі. При цьому саме відділення працює у звичному режимі. Також викликали правоохоронців, які тепер будуть з'ясовувати, хто вчинив підпал.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі підпалили будівлю єврейського культурного центру. Правоохоронці знайшли винуватця. Ним виявився підліток.
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