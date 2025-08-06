На Львівщині прикордонники затримали чоловіка, у якого було 2 дружини

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7-й прикордонний Карпатський загін зафіксували нетипову ситуацію під час нічної перевірки документів подорожніх. Їхню увагу привернув 35-річний житель Дніпра, який намагався залишити територію України в компанії одразу двох жінок, кожна з яких була його дружиною.

Як з'ясувалося, одна з жінок була офіційною дружиною чоловіка - шлюб із нею він уклав, ймовірно, з метою скористатися її інвалідністю як підставою для виїзду. Друга жінка - його цивільна партнерка, з якою він фактично проживає.

Чоловіка затримали. Про даний факт повідомили правоохоронців.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть адвоката за організацію незаконного перетину кордону військовозобов’язаним і погрози судді. За 16 000 доларів він обіцяв допомогти місцевому жителю виїхати до Європи, оформлюючи фальшиві документи нібито для супроводу хворої матері на лікування.