На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, щоб переправити до Молдови двох клієнтів
Зловмисник хотів підкупити військовослужбовця ДПСУ заради «зеленого коридору» до Молдови
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Організатор незаконної схеми звернувся до прикордонника та запропонував йому неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США та 41,5 тисяч гривень за сприяння в реалізації злочинного задуму.
Усіх учасників злочинної схеми затримали на гарячому, а організатору незаконної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, наприкінці липня на Буковині затримали правоохоронця і спільника під час спроби вивезти клієнтів до Молдови. Вартість такої "послуги" складала 13,5 тисяч доларів США за одну людину.