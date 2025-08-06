На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, щоб переправити до Молдови двох клієнтів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Організатор незаконної схеми звернувся до прикордонника та запропонував йому неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США та 41,5 тисяч гривень за сприяння в реалізації злочинного задуму.

Усіх учасників злочинної схеми затримали на гарячому, а організатору незаконної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, наприкінці липня на Буковині затримали правоохоронця і спільника під час спроби вивезти клієнтів до Молдови. Вартість такої "послуги" складала 13,5 тисяч доларів США за одну людину.