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Затримали 22-річного мешканця Кривого Рогу, якого підозрюють у підпалі двох автомобілів на стоянці у Приморському районі

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції 1 ГУНП в Одеській області, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька тижнів тому, коли чоловік, за версією слідства, кинув на Mercedes-Benz пляшку з легкозаймистою рідиною. Полум’я швидко перекинулося на припаркований поруч BMW.

Після скоєного підозрюваний повернувся до Кривого Рогу. Поліцейські встановили його особу та розшукали за сприяння управлінь карного розшуку й кримінального аналізу ГУНП в Одеській області. Під час обшуків вилучили речові докази, зокрема автомобіль, на якому він приїжджав до Одеси. Унаслідок пожежі люди не постраждали, вогонь згас самостійно, але пошкодив кузови обох машин.

Поліція Одеси затримала підозрюваного у підпалі двох автомобілів

За даними поліції, дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України - умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 242 тисячі гривень. Слідчі з’ясовують мотиви підпалу та суму збитків.

Раніше повідомлялося, на Полтавщині затримали диверсантів, які підпалювали будинки родичів військових. Зловмисники діяли в кількох регіонах України, останній підпал намагалися вчинити на Полтавщині.