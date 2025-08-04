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Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Палію загрожує до десяти років вʼязниці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

У липні в поліцію надійшло повідомлення про підпал дверей квартири в Шевченківському районі столиці. Зловмисником виявився 20-річний киянин, якого затримали "на гарячому".

За даними слідства, хлопець познайомився з дівчиною в месенджері та запросив її на побачення. Вона попросила гроші на таксі, а після переказу юнаку подзвонив невідомий, який представився правоохоронцем. Він переконав хлопця, що дівчину нібито затримали за співпрацю з росіянами, а переказані кошти "профінансували ворожу діяльність". Щоб уникнути "кримінальної відповідальності", юнак мав підпалити двері квартири в столиці.

Повіривши у вигадку, він виконав інструкції псевдополіцейського та підпалив двері за допомогою запальнички й легкозаймистої рідини.

Хлопцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Обвинувальний акт передали до суду. Палію загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за підпал автівки співробітника РТЦК. Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.