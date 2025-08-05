11:30  05 серпня
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру - дитина загинула на місці
11:01  05 серпня
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
04:15  05 серпня
Відома ведуча виходить заміж за колишнього віцепрем'єр-міністра Розенка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 11:58

У "Кривбасі" прокоментували ситуацію з воротарем, який не повернувся зі зборів

05 серпня 2025, 11:58
Читайте также на русском языке
Фото: Інстаграм Ігоря Омельченка
Читайте также
на русском языке

Футбольний клуб "Кривбас" підтвердив інформацію про те, що воротар Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди під час зборів у Словенії. Гравець не повернувся до України разом із командою та наразі відмовляється відновлювати тренування з клубом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву футбольного клубу.

Зазначається, що "Кривбас" продовжує вживати всі необхідні заходи для повернення Ігоря Омельченка до команди та співпрацює з відповідними органами з цього питання.

Про ситуацію поінформовано Українську Прем'єр-лігу.

Як відомо, воротар має чинний контракт із клубом ще на один рік. Клуб закликає гравця виконувати свої контрактні зобов'язання.

Довідка: Ігор Омельченко — український воротар, народився 27 березня 2006 року в Харкові.

Виступає за ФК "Кривбас" (U-19), має чинний контракт із клубом до 2026 року. Приєднався до команди у 2022-му, до цього грав у харківських ГЮСШ.

Нагадаємо, напередодні журналіст Ігор Бурбас розповів про те, що 19-річний голкіпер криворізького футбольного клубу "Кривбас" Ігор Омельченко не повернувся в Україну разом з командою після завершення літніх передсезонних зборів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область футболісти Кривбас футбольний клуб воротар Ігор Омельченко
19-річний воротар "Кривбаса" не повернувся в Україну з передсезонних зборів у Словенії
04 серпня 2025, 17:03
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Напав з ножем на 25-річну жінку у розпал конфлікту: у Дніпрі чоловіку винесли вирок
05 серпня 2025, 12:13
На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду затримали на хабарі
05 серпня 2025, 12:09
У Рівненському районі внаслідок наїзду потяга загинула пенсіонерка
05 серпня 2025, 12:00
На Рівненщині виявили арсенал боєприпасів у 37-річного місцевого жителя
05 серпня 2025, 11:47
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру - дитина загинула на місці
05 серпня 2025, 11:30
Харківські підприємства – одні з лідерів за отриманням доступних кредитів
05 серпня 2025, 11:21
На Закарпатті ліквідували шахрайський кол-центр, що обдурював іноземців
05 серпня 2025, 11:07
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
05 серпня 2025, 11:01
У Черкасах чоловік із гранатою погрожував підірвати військових ТЦК
05 серпня 2025, 10:59
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »