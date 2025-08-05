У "Кривбасі" прокоментували ситуацію з воротарем, який не повернувся зі зборів

Фото: Інстаграм Ігоря Омельченка

Футбольний клуб "Кривбас" підтвердив інформацію про те, що воротар Ігор Омельченко самовільно залишив розташування команди під час зборів у Словенії. Гравець не повернувся до України разом із командою та наразі відмовляється відновлювати тренування з клубом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву футбольного клубу.

Зазначається, що "Кривбас" продовжує вживати всі необхідні заходи для повернення Ігоря Омельченка до команди та співпрацює з відповідними органами з цього питання.

Про ситуацію поінформовано Українську Прем'єр-лігу.

Як відомо, воротар має чинний контракт із клубом ще на один рік. Клуб закликає гравця виконувати свої контрактні зобов'язання.

Довідка: Ігор Омельченко — український воротар, народився 27 березня 2006 року в Харкові.

Виступає за ФК "Кривбас" (U-19), має чинний контракт із клубом до 2026 року. Приєднався до команди у 2022-му, до цього грав у харківських ГЮСШ.

Нагадаємо, напередодні журналіст Ігор Бурбас розповів про те, що 19-річний голкіпер криворізького футбольного клубу "Кривбас" Ігор Омельченко не повернувся в Україну разом з командою після завершення літніх передсезонних зборів.