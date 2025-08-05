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05 августа 2025, 12:13

Напал с ножом на 25-летнюю женщину в разгар конфликта: в Днепре мужчине вынесли приговор

05 августа 2025, 12:13
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Фото: полиция Днепропетровской области
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После конфликта в Чечелевском районе Днепра мужчина нанес женщине ножевое ранение

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в мае 2025 года в Чечелевском районе города. Согласно информации правоохранителей, во время личного конфликта злоумышленник ударил знакомую ножом, после чего покинул место происшествия.

Полицейские оперативно установили личность нападающего. Им оказался 38-летний житель Днепра. Его местонахождение удалось выяснить благодаря работе оперативников отдела полиции №3 Днепровского районного управления полиции №1. После задержания мужчины полицейские изъяли орудие преступления.

Следственные действия завершились сообщением о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. В суде было предоставлено достаточно доказательств, подтверждающих вину обвиняемого.

Решением суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2022 года в Днепре произошло жестокое двойное убийство. Мужчина из Самара убил топором мужчину, а затем зарезал женщину – какой приговор он получил.

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