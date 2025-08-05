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05 серпня 2025, 10:44

У промзоні Кривого Рогу виявили тіло повішеного чоловіка

05 серпня 2025, 10:44
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Фото: Свої/Кривий Ріг
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На території промзони виявили повішеного чоловіка, поліція встановлює обставини його загибелі

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

У промисловому районі Кривого Рогу неподалік Терміналу місцеві жителі виявили тіло чоловіка. За попередніми даними, загиблий скоїв самогубство - повісився на балконі біля одного з магазинів. Очевидці одразу повідомили про це в поліцію.

На місце події виїхали слідчі та патрульні. Правоохоронці оглянули територію, опитали свідків та розпочали перевірку. Встановлюються особа загиблого і мотиви вчинку.

Розпочато досудову перевірку

Наразі триває досудова перевірка. Причини трагедії з’ясовують правоохоронці. У разі підтвердження факту самогубства, буде ухвалено відповідне процесуальне рішення.

Якщо ви або ваші знайомі опинилися у складній ситуації, варто звернутися за допомогою до фахівців. Психологічну підтримку в Україні можна отримати безкоштовно за телефоном гарячої лінії запобігання самогубствам та підтримки психічного здоровʼя: 733.

Раніше повідомлялося, що у Павлограді 17-річна дівчина вистрибнула з вікна п’ятого поверху багатоповерхівки. За попередніми даними, підліток наважилася на такий крок після сварки з хлопцем.

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