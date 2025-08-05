На Львівщині у приватному таборі отруїлися понад 20 дітей: що відомо
Із приватного табору на Львівщині госпіталізували 24 дітей
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Станом на ранок 5 серпня госпіталізовані 24 дітей, які відпочивали у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району.
Повідомлення про масове отруєння надійшло до поліції 4 серпня близько 22:20 від батьків. Госпіталізовані діти віком від 7 до 17 років, вони приїхали на відпочинок із різних областей України. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ – порушення санітарних правил і норм, що призвело до масового отруєння. Правоохоронці встановлюють усі обставини.
Нагадаємо, у липні у Вінницькій області 25 людей, серед яких діти, отруїлися в одному з місцевих кафе через вживання неякісної шаурми. Роботу закладу громадського харчування призупинили.