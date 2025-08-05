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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Станом на ранок 5 серпня госпіталізовані 24 дітей, які відпочивали у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району.

Повідомлення про масове отруєння надійшло до поліції 4 серпня близько 22:20 від батьків. Госпіталізовані діти віком від 7 до 17 років, вони приїхали на відпочинок із різних областей України. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція.