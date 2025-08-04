Стала відома причина пожежі у львівському готелі

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Причиною пожежі у львівському готелі став вибух батареї електроскутера

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Поліцію Львівської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що займання сталось через вибух батареї електричного скутера, власник якого кілька років проживав у готельному номері на 9-ому поверсі будівлі.

Власник електроскутера - 25-річний працівник кур’єрської служби, який використовував цей транспортний засіб у роботі - також отримав опіки під час пожежі та зараз перебуває у лікарні.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, у понеділок, 4 серпня, близько 12:30 у Львові сталося займання у готелі "Власта". Внаслідок пожежі постраждали шестеро осіб, серед них — двоє дітей.