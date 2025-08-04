Фото: Інстаграм Ігоря Омельченка

Юний воротар, який є основним у молодіжній команді, зник посеред тренувального табору та не виходить на зв'язок

Про це повідомив Ігор Бурбас на своєму авторському проєкті "BurBuzz", передає RegioNews.

Журналіст Ігор Бурбас розповів про те, що 19-річний голкіпер криворізького футбольного клубу "Кривбас" Ігор Омельченко не повернувся в Україну разом з командою після завершення літніх передсезонних зборів.

Колеги по команді досі не можуть пояснити, куди зник футболіст. Існує інформація, що Омельченко розглядає можливість достроково завершити спортивну кар'єру, хоча у нього залишається чинний контракт із клубом. Воротар готовий відмовитися від угоди, усвідомлюючи можливі санкції з боку клубу за порушення контрактних зобов'язань.

Ігор Омельченко приєднався до "Кривбаса" улітку 2022 року. У сезоні 2024/25 він провів 25 матчів за команду U-19, пропустивши 49 голів. Контракт футболіста діє до літа 2026 року. Наразі клуб і футболіст не коментують ситуацію.

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