фото: Телеграм/Свої Кривий Ріг

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

У Кривому Розі вранці сталася масштабна пожежа на території приватної пекарні у Покровському районі. За попередніми даними, загинули троє людей. Серед них - двоє працівників фасувального цеху та жінка, особу якої наразі встановлюють.

Пожежа спалахнула вранці у пекарні на околиці міста

Відомо, що загоряння сталося на підприємстві ТОВ "Фабрика тіста", яке займається виробництвом і постачанням хлібобулочної продукції до супермаркетів, булочних і сімейних пекарень. За попередньою версією, займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, слідчо-оперативна група поліції та інші служби. Обставини трагедії, точна кількість постраждалих та розмір завданих збитків з’ясовуються. Офіційна інформація від правоохоронних органів і рятувальників очікується найближчим часом.

Раніше у Львові сталася пожежа в готелі "Власта", що розташований у центральній частині міста. Інцидент трапився вдень 4 серпня, близько 12:30. Через пожежу багато гостей змушені були залишити приміщення, а деякі з них намагалися врятуватися, виходячи на балкони восьмого поверху.