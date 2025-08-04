13:00  04 серпня
Диво врожаю: у Дніпрі жінка виростила огірок, схожий на кавун
11:53  04 серпня
Сергій Притула знову став батьком та показав перші фото з дитиною
08:24  04 серпня
У Харкові чоловік стріляв у ветерана ЗСУ: нападника затримали
UA | RU
UA | RU
04 серпня 2025, 14:05

Масштабна пожежа у приватній пекарні Кривого Рогу: загинули щонайменше троє людей

04 серпня 2025, 14:05
Читайте также на русском языке
фото: Телеграм/Свої Кривий Ріг
Читайте также
на русском языке

На території приватної пекарні сталася масштабна пожежа

Про це повідомляє Свої.Кривий Ріг, передає RegioNews.

У Кривому Розі вранці сталася масштабна пожежа на території приватної пекарні у Покровському районі. За попередніми даними, загинули троє людей. Серед них - двоє працівників фасувального цеху та жінка, особу якої наразі встановлюють.

Пожежа спалахнула вранці у пекарні на околиці міста

Відомо, що загоряння сталося на підприємстві ТОВ "Фабрика тіста", яке займається виробництвом і постачанням хлібобулочної продукції до супермаркетів, булочних і сімейних пекарень. За попередньою версією, займання могло виникнути під час проведення зварювальних робіт.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, слідчо-оперативна група поліції та інші служби. Обставини трагедії, точна кількість постраждалих та розмір завданих збитків з’ясовуються. Офіційна інформація від правоохоронних органів і рятувальників очікується найближчим часом.

Раніше у Львові сталася пожежа в готелі "Власта", що розташований у центральній частині міста. Інцидент трапився вдень 4 серпня, близько 12:30. Через пожежу багато гостей змушені були залишити приміщення, а деякі з них намагалися врятуватися, виходячи на балкони восьмого поверху.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа Кривий Ріг пекарня Фабрика зварювальні роботи рятувальники потерпілі
У Карпатах травмувався турист із Миколаївщини – йому допомогли рятувальники
04 серпня 2025, 13:17
У Львові горить готель
04 серпня 2025, 12:59
Жителя Кривого Рогу затримали за підпал автівок в Одесі
04 серпня 2025, 11:44
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Пожежа у львівському готелі: шестеро постраждалих, серед них — двоє дітей
04 серпня 2025, 14:35
У Тернополі чоловік після конфлікту з колишньою дружиною підпалив її будинок
04 серпня 2025, 14:22
На Буковині чоловік два роки утримував нелегальний гральний заклад: вирок суду
04 серпня 2025, 14:20
На Тернопільщині водій BMW збив 16-річного хлопця
04 серпня 2025, 13:59
У Криму знищено російські літаки: безпілотники СБУ атакували аеродром "Саки"
04 серпня 2025, 13:57
Колесо відлетіло та вбило 15-річного велосипедиста: на Чернігівщині затримали 20-річного водія легковика
04 серпня 2025, 13:50
Дрон влучив у будинок на Нікопольщині – постраждали мати й немовля, оприлюднено фото наслідків
04 серпня 2025, 13:49
Історичне золото: 16-річний українець переміг у "Формулі-4" в Італії
04 серпня 2025, 13:36
У Святошинському районі Києва виявили міну на дитячому майданчику
04 серпня 2025, 13:22
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »