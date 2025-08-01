Фото: Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини

У селі Єлизаветівка на Блакитних озерах 37-річний чоловік постраждав від укусу гадюки

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр екстреної медицини, передає RegioNews.

Інцидент стався 30 липня під час відпочинку. Потерпілий скаржився на біль у пальці, нудоту та запаморочення. На місце одразу прибула бригада Лівобережної підстанції Кам'янської станції екстреної медичної допомоги. Медики зафіксували укус на пальці руки, набряк та погіршення стану.

Лікарі надали необхідну допомогу й наполягали на госпіталізації, проте чоловік відмовився від лікування у стаціонарі. Ускладненням ситуації стало вживання алкоголю, що посилило дію отрути. Згодом стан постраждалого різко погіршився, набряк збільшився, з'явилася слабкість. Чоловік вдруге викликав "швидку".

Постраждалому вчасно надали допомогу

На повторний виклик прибула та сама бригада екстренки. Постраждалому знову надали медичну допомогу та під моніторингом життєвих показників доставили його до Кам'янської міської лікарні швидкої допомоги.

Фахівці наголошують, що отрута гадюки становить серйозну небезпеку і може призвести до смертельних наслідків. У разі укусу потрібно негайно звертатися за медичною допомогою. На території Дніпропетровської області зустрічаються два види отруйних змій - гадюка звичайна та гадюка степова, і обидві потребують особливої обережності.

Нагадаємо, на Львівщині 86-річного чоловіка госпіталізували після укусу гадюки. Постраждав 86-річний чоловік, якого госпіталізували до Стрийської центральної районної лікарні з діагнозом "укус гадюки".