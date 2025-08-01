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01 августа 2025, 19:28

На озере Днепропетровщины гадюка укусила отдыхающего: мужчину дважды спасали медики

01 августа 2025, 19:28
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Фото: Днепропетровский областной центр экстренной медицины
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В селе Елизаветовка на Голубых озерах 37-летний мужчина пострадал от укуса гадюки

Об этом сообщает Днепропетровский областной центр экстренной медицины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 30 июля во время отдыха. Пострадавший жаловался на боль в пальце, тошноту и головокружение. На место сразу прибыла бригада Левобережной подстанции Каменской станции экстренной медицинской помощи. Медики зафиксировали укус на пальце руки, отек и ухудшение состояния.

Врачи оказали необходимую помощь и настаивали на госпитализации, однако мужчина отказался от лечения в стационаре. Осложнением ситуации стало употребление алкоголя, что усилило действие яда. Впоследствии состояние пострадавшего резко ухудшилось, отек увеличился, появилась слабость. Мужчина во второй раз вызвал "скорую".

Пострадавшему вовремя оказали помощь

На повторный вызов прибыла та же бригада скорой помощи. Пострадавшему снова оказали медицинскую помощь и под мониторингом жизненных показателей доставили его в Каменскую городскую больницу скорой помощи.

Специалисты отмечают, что яд гадюки представляет серьезную опасность и может привести к смертельным последствиям. В случае укуса нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. На территории Днепропетровской области встречаются два вида ядовитых змей - гадюка обыкновенная и гадюка степная, и обе требуют особой осторожности.

Напомним, во Львовской области 86-летнего мужчину госпитализировали после укуса гадюки. Пострадал 86-летний мужчина, которого госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу с диагнозом "укус гадюки".

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Днепропетровская область гадюка укусы Каменское помощь больница
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