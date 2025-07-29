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29 липня 2025, 12:44

14 дітей загинули з початку року через порушення правил безпеки на залізниці

29 липня 2025, 12:44
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фото: Укрзалізниця
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Одним із найбільш ризикованих проявів дитячої поведінки залишається так зване зачеперство - коли підлітки хапаються за зовнішні частини поїздів, часто знімавши це на відео для соцмереж

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Такі "розваги" можуть коштувати життя не лише самим зачеперам, а й створюють небезпеку для пасажирів та працівників залізничного транспорту.

Аби запобігти новим трагедіям, "Укрзалізниця" спільно з ДСНС, Червоним Хрестом та ювенальною поліцією організувала спеціальні навчання для дітей. У межах заходу було змодельовано надзвичайну ситуацію - пожежу, що виникла внаслідок зачепінгу. Участь у навчаннях узяли понад 100 працівників залізниці та рятувальників, які відпрацювали алгоритм дій: знеструмлення контактної мережі, евакуація пасажирів, надання допомоги постраждалим та координація з рятувальними службами.

За ходом навчань спостерігали понад 60 дітей віком від 5 до 16 років. Після практичної частини фахівці провели урок безпеки, під час якого пояснили правила поведінки на залізничному транспорті, розповіли про ризики під час пожежі чи виявлення вибухонебезпечних предметів. Т

Раніше повідомлялося, хотів зробити фото на потязі - 14-річного рівнянина вдарило струмом: хлопець у реанімації.

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Укрзализныця поїзд діти небезпека гра
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