фото: Укрзалізниця

Одним із найбільш ризикованих проявів дитячої поведінки залишається так зване зачеперство - коли підлітки хапаються за зовнішні частини поїздів, часто знімавши це на відео для соцмереж

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Такі "розваги" можуть коштувати життя не лише самим зачеперам, а й створюють небезпеку для пасажирів та працівників залізничного транспорту.

Аби запобігти новим трагедіям, "Укрзалізниця" спільно з ДСНС, Червоним Хрестом та ювенальною поліцією організувала спеціальні навчання для дітей. У межах заходу було змодельовано надзвичайну ситуацію - пожежу, що виникла внаслідок зачепінгу. Участь у навчаннях узяли понад 100 працівників залізниці та рятувальників, які відпрацювали алгоритм дій: знеструмлення контактної мережі, евакуація пасажирів, надання допомоги постраждалим та координація з рятувальними службами.

За ходом навчань спостерігали понад 60 дітей віком від 5 до 16 років. Після практичної частини фахівці провели урок безпеки, під час якого пояснили правила поведінки на залізничному транспорті, розповіли про ризики під час пожежі чи виявлення вибухонебезпечних предметів. Т

Раніше повідомлялося, хотів зробити фото на потязі - 14-річного рівнянина вдарило струмом: хлопець у реанімації.