Масована атака на Дніпропетровщину: ППО збила 15 дронів
Вночі Дніпропетровщину масовано атакували російські ударні дрони. Сили ППО знищили 15 ворожих безпілотників
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок атаки у Юр'ївській громаді Павлоградського району понівечені сільськогосподарське і транспортне підприємства. Виникла пожежа.
По Нікопольшині окупанти били БпЛА та артилерією. Дісталося райцентру та Марганецькій громаді. Там пошкоджені комунальне підприємство, три приватні будинки та господарські споруди. Також зафіксовані влучання по гаражу та лінії електропередач.
"По Межівській громаді Синельниківського району противник вдарив FPV-дроном. Побитий транспорт комунального підприємства", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє цивільних.