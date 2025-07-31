Массированная атака на Днепропетровщину: ПВО сбила 15 дронов

фото: Сергей Лысак

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки в Юрьевской общине Павлоградского района изуродованы сельскохозяйственное и транспортное предприятия. Возник пожар.

По Никопольшине оккупанты били БпЛА и артиллерией. Досталось райцентру и Марганецкой общине. Там повреждены коммунальное предприятие, три частных дома и хозяйственные постройки. Также зафиксированы попадания по гаражу и линии электропередач.

"По Межевской общине Синельниковского района противник ударил FPV-дроном. Побит транспорт коммунального предприятия", - говорится в сообщении.