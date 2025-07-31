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31 июля 2025, 08:21

Массированная атака на Днепропетровщину: ПВО сбила 15 дронов

31 июля 2025, 08:21
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фото: Сергей Лысак
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Ночью Днепропетровщину массированно атаковали российские ударные дроны. Силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате атаки в Юрьевской общине Павлоградского района изуродованы сельскохозяйственное и транспортное предприятия. Возник пожар.

По Никопольшине оккупанты били БпЛА и артиллерией. Досталось райцентру и Марганецкой общине. Там повреждены коммунальное предприятие, три частных дома и хозяйственные постройки. Также зафиксированы попадания по гаражу и линии электропередач.

"По Межевской общине Синельниковского района противник ударил FPV-дроном. Побит транспорт коммунального предприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 475 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое гражданских.

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РФ война обстрелы оккупанты Днепропетровская область БПЛА атака ПВО Никопольщина Сергей Лысак
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