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У Дніпрі викрили чоловіка, який за крупну суму обіцяв посаду в Генеральній прокуратурі. Його викрили після отримання першої частини грошей

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 62-річного чоловіка у Дніпрі. Він обіцяв працевлаштувати дівчину на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора. За цю "послугу" він хотів отримати 25 тисяч євро.

15 тисяч євро зловмисник хотів отримати одразу, а ще 10 - уже після призначення на посаду. Гроші він мав отримати на криптовалютний гаманець. Після перерахування першої частини суми його затримали.

Зараз чоловіку готують підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили адвоката, який продавав "посади". Він пропонував клієнтам працевлаштування на підприємствах, де вони могли отримати бронювання від мобілізації.