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30 липня 2025, 14:21

За $6-15 тисяч: у Києві та Дніпрі ліквідували схеми ухилення від служби

30 липня 2025, 14:21
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фото: СБУ
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Служба безпеки України та Національна поліція припинили діяльність кількох незаконних схем ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах країни

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У рамках розслідування затримали п’ятьох організаторів таких оборудок. Зловмисники вимагали від клієнтів суми від 6 до 15 тисяч доларів США за підробку документів, які дозволяли чоловікам призовного віку уникнути військової служби.

У Києві військова контррозвідка СБУ викрила командира відділення однієї з військових частин, який за гроші надавав "відстрочки" від мобілізації. Він оформлював "ухилянтів" як студентів одного з київських університетів, хоча ті фактично не навчалися. Для реалізації цієї схеми він використовував особисті зв’язки серед керівництва навчального закладу. Крім того, чоловік підробляв медичні довідки про інвалідність і продавав фальшиві посвідчення дипломатів, користуючись підробленими бланками та печатками державних установ.

У Дніпрі військові контррозвідники СБУ виявили трьох посадовців районного ТЦК, які брали хабарі за безпідставне "списання" потенційних мобілізованих через стан здоров’я. Серед них – начальник відділення військового обліку військкомату та двоє його підлеглих. За їхньою схемою 37 військовозобов’язаних отримали незаконні "відстрочки". За матеріалами справи усі відповідні рішення військово-лікарських комісій скасовано.

Затримані організатори схем уже отримали підозри

На Закарпатті повідомлено про підозру завідувачу неврологічного відділення, який одночасно є членом військово-лікарської комісії. Він виписував "важкі" діагнози ухилянтам, оформлюючи для них підроблені довідки про інвалідність.

Усі затримані фігуранти отримали підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за перешкоджання діяльності Збройних сил, отримання хабарів та організацію несанкціонованого доступу до інформації. Їм загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває під процесуальним керівництвом спеціалізованих прокуратур Києва, Дніпра та Закарпаття.

Нагадаємо, викрито "рятувальний бізнес": посадовець ДСНС організував схему втечі ухилянтів за 19 тис дол. До злочинної діяльності посадовець залучив знайомого - колишнього лісника із Закарпаття.

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