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30 июля 2025, 19:55

В Днепре задержали мужчину, который занимался постом в прокуратуре

30 июля 2025, 19:55
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В Днепре разоблачили мужчину, который за крупную сумму обещал должность в Генеральной прокуратуре. Его уличили после получения первой части денег

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 62-летнего мужчину в Днепре. Он обещал трудоустроить девушку на должность замруководителя одного из Департаментов Офиса Генерального прокурора. За эту "услугу" он хотел получить 25 тысяч евро.

15 тысяч евро злоумышленник хотел получить сразу, а еще 10 уже после назначения на должность. Деньги он должен был получить на криптовалютный кошелек. После перечисления первой части суммы был задержан.

Сейчас мужчине готовят подозрение в законченном покушении на мошенничество и в законченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которая занимает ответственное положение (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Напомним, ранее в Харькове разоблачили адвоката, который продавал "должности". Он предлагал клиентам трудоустройство на предприятиях, где они могли получить бронирование от мобилизации.

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