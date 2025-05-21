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21 травня 2025, 18:30

У Харкові затримали адвоката, який "торгував" бронюванням

21 травня 2025, 18:30
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Фото: прокуратура
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У Харкові адвокат пропонував знайомому допомогти уникнути мобілізації. Свої послуги він оцінив у 4 тисячі доларів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Харкові викрили адвоката, який за 4 000 тисячі доларів США "вирішував питання" з ТЦК. Також він організовував своїм "клієнтам" бронювання від військової служби.

Відомо, що чоловік, крім адвокатської діяльності, обіймає посаду начальника відділу одного з комунальних підприємств у Харкові. Тож, він запропонував знайомому, який не встиг вчасно оновити військово-облікові дані через перебування в іншому місті для догляду за своїм хворим батьком, свої "послуги".

Адвокат, запропонував в дистанційному режимі оновити облік без відвідування та ТЦК. Також він пропонував оформити "клієнта" до себе в підприємство, щоб той міг отримати бронювання. Підозрюваний посилався на зв'язки у ТЦК.

Під час отримання грошей правоохоронці затримали зловмисника. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Києві отримав підозру засновник благодійної організації. За 7 тисяч доларів він пропонував "допомогти" втекти за кордон.

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