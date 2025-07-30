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У Кривому Розі зафіксували випадок вандалізму з боку групи підлітків, які пошкодили орендовані електросамокати

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Молоді люди навмисно спрямовували транспортні засоби на купи сміття, після чого викладали відео своїх дій у соцмережі. Інцидент викликав хвилю обурення серед місцевих жителів. Люди в коментарях публікацій засудили поведінку школярів і вимагають від компанії-орендодавця та правоохоронних органів знайти порушників.

Йдеться про псування майна, яке належить сервісу прокату електросамокатів. Така поведінка неповнолітніх не лише завдає збитків бізнесу, а й ускладнює доступ до транспорту для інших користувачів. Мешканці наголошують, що самокати є приватною власністю, й відповідальність за їх пошкодження має бути обов'язковою.

Ситуація набула широкого розголосу в соцмережах. Громадськість закликає компанії, які надають послуги оренди, відреагувати публічно, а також посилити контроль за технікою. Зокрема, користувачі вимагають встановити відеоспостереження у зонах паркування або додати GPS-відстеження не лише для навігації, а й для фіксації подібних інцидентів.

Нагадаємо, у Львові 23-річна дівчина збила автівкою чоловіка на самокаті. За даними слідства, водійка легковика Skoda Octavia наїхала на самокат, яким керував 35-річний мешканець Львівського району.