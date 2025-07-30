фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За інформацією правоохоронців, до цього причетний керівник державного підприємства "Дніпровське лісове господарство". Йому вже повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Слідство встановило, що протягом 2022 року посадовець без відповідних дозволів видавав лісорубні квитки. Це дало змогу здійснити вирубку дерев на території регіонального ландшафтного парку "Дніпровські ліси", який має статус об’єкта природно-заповідного фонду. Такі дії призвели до істотної шкоди екосистемі регіону та заподіяли збитків державі на десятки мільйонів гривень.

Нацполіція встановлює причетних

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили директору лісгоспу про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає обмеження чи позбавлення волі строком до п’яти років.

Знищено дерева у заповідному парку

Наразі тривають слідчі дії, аби встановити повне коло осіб, причетних до правопорушення.

Раніше повідомлялося, у Києві на Лисій горі знищили 400-річного велетенського дуба, що ріс ще за козацьких часів. Дерево мало вік близько 400 років і було уражене стовбуровою гниллю, що зробило його вразливим до вогню.