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29 июля 2025, 19:31

На Днепропетровщине мужчина ударил женщину топором: полиция выясняет обстоятельства

29 июля 2025, 19:31
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Фото: иллюстративное
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В Кривом Роге произошло дерзкое нападение, во время которого мужчина ударил топором свою жену

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Инцидент произошел на жилом массиве Даманский. Пострадавшая женщина получила травму руки и была срочно госпитализирована в местную больницу. Медики оказали ей необходимую помощь на месте происшествия.

Правоохранители быстро отреагировали на вызов и задержали злоумышленника. По предварительным данным, мужчине может грозить наказание за причинение легких телесных повреждений. Сейчас рассматривается возможность административной ответственности, что вызывает вопрос об адекватности существующих мер в борьбе с бытовым насилием, особенно когда оно сопровождается применением опасных предметов.

Местные жители выражают обеспокоенность из-за таких инцидентов, ведь они значительно влияют на ощущение безопасности в домах и обществе в целом. Ситуация также подчеркивает проблему недооценки последствий домашнего насилия в обществе.

Сейчас продолжается расследование всех обстоятельств происшествия. Женщина продолжает получать медицинскую помощь, а правоохранительные органы определяют окончательную правовую квалификацию действий нападавшего.

Напомним, на Днепропетровщине женщину избили соседи из-за замечания. Женщина пришла к соседям, попросив их сделать музыку потише. Однако им не понравилось замечание: сначала они стали обзывать ее нецензурными словами, потом вообще избили.

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