фото: ДСНС

У місті Марганець, що на Дніпропетровщині, ввечері зафіксовано загоряння легкового автомобіля внаслідок влучання ворожого FPV-дрона

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Інцидент стався на території Нікопольського району, який залишається однією з найчастіше обстрілюваних ділянок регіону.

Згорілий автомобіль після атаки дрона

Після удару безпілотника автомобіль спалахнув. Полум’я охопило площу близько 7 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили один спецавтомобіль та чотирьох рятувальників Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Завдяки швидким діям вогнеборців вогонь вдалося оперативно локалізувати та не допустити його поширення.

Унаслідок атаки ніхто з місцевих мешканців не постраждав. На місці події працювали відповідні екстрені служби. Факт обстрілу задокументували правоохоронці, які також встановлюють обставини атаки.

Нагадаємо про нічну атаку дронів по Одесі: горіли авто, пошкоджені багатоповерхівки. Зазначається, що внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на парковці - горіли легкові автомобілі та адміністративна будівля.