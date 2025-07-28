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28 липня 2025, 21:18

На Дніпропетровщині після влучання FPV-дрону зайнявся легковий автомобіль

28 липня 2025, 21:18
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фото: ДСНС
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У місті Марганець, що на Дніпропетровщині, ввечері зафіксовано загоряння легкового автомобіля внаслідок влучання ворожого FPV-дрона

Про це повідомляє Головне Управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Інцидент стався на території Нікопольського району, який залишається однією з найчастіше обстрілюваних ділянок регіону.

Згорілий автомобіль після атаки дрона

Після удару безпілотника автомобіль спалахнув. Полум’я охопило площу близько 7 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили один спецавтомобіль та чотирьох рятувальників Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Завдяки швидким діям вогнеборців вогонь вдалося оперативно локалізувати та не допустити його поширення.

Унаслідок атаки ніхто з місцевих мешканців не постраждав. На місці події працювали відповідні екстрені служби. Факт обстрілу задокументували правоохоронці, які також встановлюють обставини атаки.

Нагадаємо про нічну атаку дронів по Одесі: горіли авто, пошкоджені багатоповерхівки. Зазначається, що внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа на парковці - горіли легкові автомобілі та адміністративна будівля.

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