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23 квітня 2025, 00:20

В окупованому Маріуполі тигриця вбила працівника зоопарку

23 квітня 2025, 00:20
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Фото: Маріупольська міська рада
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В окупованому місті тигриця в зоопарку вбила співробітника. Це сталось, коли він намагався її погодувати

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає RegioNews.

У тимчасово окупованому Маріуполі тигриця загризла співробітника зоопарку. Це сталось нібито через недбалість самої жертви.

Інцидент стався, коли співробітник зоопарку зайшов у вольєр, щоб погодувати тигрицю та її дитину. Проте дика тварина взяла його кігтями ззаду та перекусила. Від отриманих травм працівник загинув на місці. У зоопарку наполягають, що це був нещасний випадок.

"Раніше багато місцевих дорікали, що тварин цього зоопарку погано годують, а умови їх утримання — сильно обмежені та жахливі", - додали у Маріупольській міській раді.

Варто нагадати, що восени минулого року леви, яких росіяни вкрали з маріупольського зоопарку, напали на співробітницю парку левів "Тайган" в окупованому Криму. Жінка загинула. Це сталось, коли жінка зайшла до клітки прибирати, проте не закрила засув між приміщеннями. Хижаки цим скористались і напали на жінку, завдавши їй смертельних травм.

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