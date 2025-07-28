На Одещині дерево впало на намет із дітьми: загинув хлопець, постраждали 4 підлітків
Трагедія сталася 27 липня в місті Балта Подільського району. Дерево впало прямо на намет, в якому перебували пʼятеро дітей
Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.
Виявилося, що вдень підлітки відпочивали біля річки. В якийсь момент почалася негода. Через сильний вітер дерево впало на намет, в якому перебували підлітки. Рятувальники дістали з-під дерева чотирьох дітей. На жаль, пʼятий підліток загинув.
"Усі обставини наразі встановлюють представники поліції", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше через негоду в селі Першотравневе Чугуївського району, що на Харківщині, на жінку впало дерево. Вона загинула.
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