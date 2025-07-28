На Одещині дерево впало на намет із дітьми: загинув хлопець, постраждали 4 підлітків

фото: ДСНС України в Одеській області

Трагедія сталася 27 липня в місті Балта Подільського району. Дерево впало прямо на намет, в якому перебували пʼятеро дітей

Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Виявилося, що вдень підлітки відпочивали біля річки. В якийсь момент почалася негода. Через сильний вітер дерево впало на намет, в якому перебували підлітки. Рятувальники дістали з-під дерева чотирьох дітей. На жаль, пʼятий підліток загинув.

"Усі обставини наразі встановлюють представники поліції", — йдеться в повідомленні.