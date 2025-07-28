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28 липня 2025, 15:40

Як виглядає квартира на 26 поверсі в ЖК "Новодворянський" після ракетного удару по Дніпру 26 липня

28 липня 2025, 15:40
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фото: скріншот із відео/Дніпро оперативний
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В якому стані залишилась квартира після потужного ракетного удару по житловому комплексу в центрі міста

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі оприлюднили кадри з багатоквартирного будинку, який постраждав унаслідок ракетного удару 26 липня. Йдеться про ЖК "Новодворянський", що розташований у центральній частині міста. Найбільших руйнувань зазнала квартира на 26 поверсі - її майже повністю знищено.

На відео видно, що від житлового приміщення залишилися лише уламки та залишки конструкцій. Вікна вибиті, стіни зруйновані, меблі та особисті речі перетворилися на друзки. У квартирі не вціліло практично нічого - пошкодження критичні.

Житло перетворилося на непридатне для проживання. Внаслідок удару пошкоджено і суміжні квартири. Усі мешканці були евакуйовані, на місці працюють рятувальники, комунальні служби та експерти.

Обстріл 26 липня став одним із найпотужніших по Дніпру за останні тижні. Нагадаємо, росіяни вдарили по Дніпру та області балістикою і дронами: є загиблі та поранені.

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