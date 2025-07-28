У Дніпрі відтворять соборну мечеть, зруйновану майже 100 років тому

фото: "Відомо"

У Дніпрі, на вулиці Херсонській, готуються до реконструкції першої соборної мечеті Катеринослава — культової споруди, яку радянська влада знищила майже сто років тому

Про це повідомляє видання "Відомо", передає RegioNews.

Мечеть була зведена понад століття тому і відігравала важливу роль не лише як релігійна святиня, а й як культурний осередок місцевої мусульманської громади. Тут навчали дітей, проводили зібрання та розвивали культурне життя.

У 1920-х роках радянська влада ліквідувала громаду, а будівлю перебудували, фактично знищивши її первісний вигляд. Єдиною вцілілою частиною залишилася східна апсида — вона й стане символічною основою відновленого комплексу.

Новий архітектурний проєкт розробив дніпровський архітектор Ігор Саєнко. У ньому поєднані елементи історичної архітектури — мінарет, купол, фасад — із сучасними рішеннями: скляним дахом, підземним паркінгом і функціональними просторами.

У відбудованій мечеті планують облаштувати молитовні зали для чоловіків і жінок, культурно-освітній центр, дитячі кімнати та музей кримськотатарської культури.

Простір буде відкритий не лише для мусульман, а й для усіх охочих, хто цінує історію, пам'ять і міжнаціональну єдність.

Нагадаємо, в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії пошкоджень зазнали 1419 пам'яток культурної спадщини та 2233 об'єкти культурної інфраструктури.