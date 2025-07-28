фото: скриншот с видео/Днепр оперативный

В каком состоянии осталась квартира после мощного ракетного удара по жилому комплексу в центре города

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Днепре обнародовали кадры из многоквартирного дома, пострадавшего в результате ракетного удара 26 июля. Речь идет о ЖК "Новодворянском", расположенном в центральной части города. Наибольшие разрушения получила квартира на 26 этаже - она практически полностью уничтожена.

На видео видно, что от жилого помещения остались только обломки и остатки конструкций. Окна выбиты, стены разрушены, мебель и личные вещи превратились в щепки. В квартире не уцелело практически ничего – повреждения критические.

Жилье превратилось в непригодное для проживания. В результате удара повреждены и смежные квартиры. Все жители были эвакуированы, на месте работают спасатели, коммунальные службы и эксперты.

Обстрел 26 июля стал одним из самых мощных по Днепру за последние недели. Напомним, россияне ударили по Днепру и области баллистикой и дронами: есть погибшие и раненые.