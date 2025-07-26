Фото: ОВА

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблий

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, на Нікопольщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув 66-річний чоловік. Також у Синельниківському районі внаслідок удару дроном постраждало троє людей: 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік – 57 років.

Росіяни протягом доби обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мирівську громади. Пошкоджені підприємства, авто, приватний будинок і господарська споруда. На Синельниківщині під ударом була Межівська громада: стались пожежі, пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, 26 липня росіяни дроном атакували центр Сум. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.