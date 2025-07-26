11:45  25 липня
Жорстокий напад у Києві: двоє молодиків побили чоловіка за зауваження
07:58  25 липня
В Україні високий ризик пожеж: які області у зоні ризику
05:05  25 липня
Купався з друзями в озері та зник: на Львівщині загинув 13-річний юнак
UA | RU
UA | RU
26 липня 2025, 20:20

Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені

26 липня 2025, 20:20
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину дронами та артилерією. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблий

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, на Нікопольщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув 66-річний чоловік. Також у Синельниківському районі внаслідок удару дроном постраждало троє людей: 14-річна дівчинка, жінка 49 років та чоловік – 57 років.

Росіяни протягом доби обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мирівську громади. Пошкоджені підприємства, авто, приватний будинок і господарська споруда. На Синельниківщині під ударом була Межівська громада: стались пожежі, пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, 26 липня росіяни дроном атакували центр Сум. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю Сумської обласної державної адміністрації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Дніпропетровська область
Росіяни обстріляли Суми: пошкоджена будівля ОВА
26 липня 2025, 15:45
Росіяни вдарили по Дніпру та області балістикою і дронами: є загиблі та поранені
26 липня 2025, 10:35
Російський дрон вдарив по цивільному авто на Запоріжжі: двох людей вбито
25 липня 2025, 20:55
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
Литва долучиться до закупівлі ППО для України
26 липня 2025, 21:00
Смертельна аварія на Київщині: мотоцикліст загинув на місці
26 липня 2025, 20:45
У Києві люди знову вийшли до театру Франка
26 липня 2025, 19:55
Українські військові знищили Су-27УБ на російському аеродромі
26 липня 2025, 18:55
Україну накриє спека до 40 градусів
26 липня 2025, 18:15
Росіяни просуваються на Покровському напрямку - ISW
26 липня 2025, 16:55
Командиру Казбану, який загинув у ДТП, присвоїли звання Героя України
26 липня 2025, 16:15
Росіяни обстріляли Суми: пошкоджена будівля ОВА
26 липня 2025, 15:45
ТЦК Полтавщини назвав людей, які зупинили бус із мобілізованими, "нездоровою частиною суспільства"
26 липня 2025, 14:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Віталій Сич
Данило Мокрик
Всі блоги »