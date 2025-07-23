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23 липня 2025, 14:59

Стала жертвою фейкової криптобіржі: на Прикарпатті жінка втратила 600 тис грн

23 липня 2025, 14:59
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фото: з відкритих джерел
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На Івано-Франківщині жінка стала жертвою шахраїв, які виманили у неї понад 600 тисяч гривень, використовуючи схему з фейковими криптовалютними інвестиціями

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає Regionews.

Зловмисники діяли через інтернет, запропонувавши їй нібито прибутковий заробіток на інвестиційній платформі. Насправді сайт виявився шахрайським ресурсом, створеним для виманювання грошей.

Окрім втрати власних коштів, потерпіла зіткнулася ще й з оформленням кредиту на своє ім’я. Правоохоронці зазначають, що зловмисник скористався її персональними даними та оформив позику дистанційно, без участі жінки.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Наразі триває розшук особи, причетної до цього правопорушення. Правоохоронці закликають громадян бути обережними під час онлайн-інвестицій і ретельно перевіряти ресурси, на яких пропонують фінансові послуги.

Нагадаємо, на Харківщині шахраї виманили у громадян 250 тисяч гривень.

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