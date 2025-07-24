У Дніпрі медик вимагав $4 тис. за комісування пораненого військового

фото: Офіс Генерального прокурора

Працівника одного з медичних закладів Дніпра викрили на отриманні хабаря від пораненого військовослужбовця

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За інформацією слідства, інспектор медустанови, який раніше обіймав посаду заступника керівника лікарні, пообіцяв військовому сприяти у проходженні військово-лікарської комісії за винагороду в розмірі 4 тисячі доларів США.

Захисник, який отримав бойові травми та контузії, звернувся до ВЛК у зв’язку з погіршенням здоров’я. Всупереч очевидним підставам для комісування, процес затягувався. Цим скористався підозрюваний. За версією слідства, у травні 2025 року медпрацівник отримав першу частину обіцяної суми, а в липні - решту. Саме в день передачі другої частини грошей ВЛК визнала військового обмежено придатним до служби, хоча обіцяли повне звільнення від неї.

У травні 2025 року фігурант отримав першу частину неправомірної вигоди, а у липні – другу

Після передачі коштів колишнього працівника лікарні затримали. Йому повідомили про підозру за фактом отримання та вимагання неправомірної вигоди, що кваліфікується за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про можливу причетність до схеми інших осіб. Наразі прокурори готують клопотання до суду щодо запобіжного заходу для фігуранта справи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині посадовець ВЛК та медсестра підробляли документи для ухилення від служби.