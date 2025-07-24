В Днепре медик потребовал $4 тыс. за комиссирование раненого военного

фото: Офис Генерального прокурора

Работника одного из медицинских учреждений Днепра разоблачили на получении взятки от раненого военнослужащего

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно информации следствия, инспектор медучреждения, ранее занимавший должность заместителя руководителя больницы, пообещал военному содействовать в прохождении военно-врачебной комиссии за вознаграждение в размере 4 тысяч долларов США.

Защитник, получивший боевые травмы и контузии, обратился в ВЛК в связи с ухудшением здоровья. Вопреки очевидным основаниям для комиссирования процесс затягивался. Этим воспользовался подозреваемый. По версии следствия, в мае 2025 года медработник получил первую часть обещанной суммы, а в июле – остальную часть. Именно в день передачи второй части денег ВЛК признала военного ограниченно годным к службе, хотя обещали полное освобождение от нее.

В мае 2025 года фигурант получил первую часть неправомерной выгоды, а в июле – вторую

После передачи средств бывшего работника больницы задержали. Ему сообщили о подозрении по факту получения и вымогательства неправомерной выгоды, квалифицируемого по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Правоохранители также проверяют информацию о возможной причастности к схеме других лиц. В настоящее время прокуроры готовят ходатайство в суд о мере пресечения для фигуранта дела.

Напомним, на Днепропетровщине чиновник ВЛК и медсестра подделывали документы для уклонения от службы.