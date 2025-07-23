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23 липня 2025, 00:50

На Дніпропетровщині підлітки готували теракт за гроші росіян

23 липня 2025, 00:50
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Фото: Нацполіція
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У Дніпропетровській області правоохоронці затримали школярів, які збирались підірвати патрульну машину. Це виявилось завданням російських спецслужб

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними правоохоронців, школярі у місті Кам'янське готували теракт. Вони були завербовані в месенджері співробітником ФСБ. У Дніпрі в схованці вони забрали саморобний вибуховий пристрій. Потім підлітки повернулися до Кам'янського, де встановили заряд під припаркованим патрульним автомобілем.

Правоохоронці звернулись до батьків із закликом контролювати онлайн-активності дітей. Адже росіяни все частіше почали вербувати підлітків для небезпечних завдань.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині затримали чоловіків, які підпалювали будинки родичів українських військових. Це вони робили за вказівкою російських спецслужб. Інструкції зловмисники отримували від "кураторів" онлайн.

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