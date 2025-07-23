Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По данным правоохранителей, школьники в Каменском готовили теракт. Они были завербованы в мессенджере сотрудником ФСБ. В Днепре в тайнике они забрали самодельное взрывное устройство. Затем подростки вернулись в Каменское, где установили заряд под припаркованным патрульным автомобилем.

Правоохранители обратились к родителям с призывом контролировать онлайн-активность детей. Ведь россияне все чаще стали вербовать подростков для опасных задач.

Напомним, ранее на Полтавщине задержали мужчин, которые поджигали дома родственников украинских военных. Это они делали по указанию российских спецслужб. Инструкции злоумышленники получали от кураторов онлайн.