фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Жінка збирала дані про ЗСУ та передавала їх до ФСБ для коригування атак на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори Дніпропетровської області скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканки Дніпра, яку звинувачують у державній зраді. Жінка підозрюється у співпраці з російськими спецслужбами, що підтверджено в ході досудового розслідування.

За даними слідства, починаючи з листопада 2024 року, підозрювана встановила контакт із представником ФСБ РФ та допомагала у проведенні підривної діяльності проти України. Вона збирала та передавала інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури, а також переміщення особового складу і військової техніки Збройних сил України на території Дніпропетровської області.

Крім того, жінка встановила приховану відеокамеру для спостереження за логістичними маршрутами українських військових. Зібрані нею дані, включно з точними координатами та скриншотами з Google Maps, передавалися представникам російських спецслужб через месенджер для координації ударів.

Дії обвинуваченої кваліфіковані за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі жінка перебуває під вартою. Розслідування вела Служба безпеки України у Дніпропетровській області. Відповідно до Конституції, підозрювана вважається невинуватою до винесення судом остаточного рішення.

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