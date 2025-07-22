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После вражеской атаки на Павлоград автопредприятие понесло существенный ущерб, что осложнило транспортное сообщение в городе

Об этом сообщает Степь, передает RegioNews.

В ходе произошедшего 19 июля ракетного удара по Павлограду было повреждено автотранспортное предприятие "Кортеж". В результате атаки пострадали 16 автобусов, которые ежедневно работали на городских маршрутах и перевозили жителей города.

Представители компании сообщили, что часть транспорта удалось быстро вернуть в работу – ремонтные бригады оперативно ликвидировали повреждения. Однако часть автобусов до сих пор остается непригодной к эксплуатации из-за серьезных технических поломок. В то же время, в предприятии отмечают: никакой официальной поддержки или реакции от городских властей и профильного транспортного управления пока не было.

В компании отмечают, что потери могли быть еще больше, если бы удар пришелся на дневное время, когда автобусы находятся в движении. Сейчас на маршруты выходит меньшее количество единиц техники, что создает нагрузку на остаточный парк и влияет на расписание движения.

Предприятие "Кортеж" обслуживает значительную часть городских маршрутов Павлограда. Работники ожидают помощи со стороны органов местной власти, чтобы в полном объеме возобновить работу транспорта и гарантировать безопасные и регулярные перевозки горожан.

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