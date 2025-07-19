Ракетна атака по Дніпропетровщині: зруйновано школу, є загиблі

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Сьогодні, 19 липня, на Дніпропетровщині російські війська вдарили ракетою по Васильківській громаді Синельниківського району, унаслідок чого двоє людей загинули

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, знищено амбулаторію, школу та заклад культури, пошкоджено приватні будинки.

Окрім того, через уламки або вибухову хвилю загорілися автомобілі.

Кількість жертв може змінитися, оскільки триває уточнення інформації.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 19 липня місто Павлоград, що на Дніпропетровщині зазнало наймасованішої атаки від початку повномасштабного вторгнення.