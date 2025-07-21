Фото: Відомо

У складі баскетбольного клубу "Дніпро" - важлива подія з особистого життя одного з провідних гравців

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Захисник команди Максим Закурдаєв офіційно одружився. Інформацію підтвердила пресслужба клубу, оприлюднивши фото молодят у соціальних мережах.

Обраницею спортсмена стала Олександра. Як зазначили у клубі, пара зареєструвала шлюб та поділилася світлинами з церемонії. На знімках - квіти, обручки та щирі посмішки подружжя. Цей момент викликав активну реакцію серед уболівальників - публікації з вітаннями зібрали сотні вподобань та коментарів.

Клуб оперативно відреагував на весілля гравця, привітавши його з початком нового життєвого етапу. У повідомленні - побажання любові, злагоди та щастя в подружньому житті. Закурдаєв давно зарекомендував себе як надійний гравець, який неодноразово проявляв характер у вирішальні моменти матчів, здобуваючи для команди важливі перемоги.

Попри особисту подію, у БК "Дніпро" наголосили: спортсмен не пропускатиме тренувань і вже невдовзі повернеться до роботи у звичному режимі. Для гравця це - не лише радість у житті, а й додаткове натхнення залишатися опорою для команди на майданчику.

Нагадаємо, Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри.