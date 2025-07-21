13:20  21 липня
На Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист
13:01  21 липня
У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 20:56

Гравець БК "Дніпро" Максим Закурдаєв одружився: перші фото з весілля

21 липня 2025, 20:56
Читайте также на русском языке
Фото: Відомо
Читайте также
на русском языке

У складі баскетбольного клубу "Дніпро" - важлива подія з особистого життя одного з провідних гравців

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Захисник команди Максим Закурдаєв офіційно одружився. Інформацію підтвердила пресслужба клубу, оприлюднивши фото молодят у соціальних мережах.

Обраницею спортсмена стала Олександра. Як зазначили у клубі, пара зареєструвала шлюб та поділилася світлинами з церемонії. На знімках - квіти, обручки та щирі посмішки подружжя. Цей момент викликав активну реакцію серед уболівальників - публікації з вітаннями зібрали сотні вподобань та коментарів.

Клуб оперативно відреагував на весілля гравця, привітавши його з початком нового життєвого етапу. У повідомленні - побажання любові, злагоди та щастя в подружньому житті. Закурдаєв давно зарекомендував себе як надійний гравець, який неодноразово проявляв характер у вирішальні моменти матчів, здобуваючи для команди важливі перемоги.

Попри особисту подію, у БК "Дніпро" наголосили: спортсмен не пропускатиме тренувань і вже невдовзі повернеться до роботи у звичному режимі. Для гравця це - не лише радість у житті, а й додаткове натхнення залишатися опорою для команди на майданчику.

Нагадаємо, Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро спорт баскетболіст весілля шлюб спортсмен
Фраза, яку не зрозуміли англійці: Олександр Усик випадково створив новий мем у TikTok
21 липня 2025, 18:01
Судитимуть мешканку Дніпра, яка зливала ворогу дані про техніку ЗСУ
21 липня 2025, 17:04
У Дніпрі вибух: місто під ударом балістики
18 липня 2025, 19:57
Всі новини »
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
Смертельна ДТП на Житомирщині: вантажівка влетіла в іномарку
21 липня 2025, 21:35
В Україні запроваджено мораторій на перевірки бізнесу, - рішення РНБО
21 липня 2025, 21:30
На Миколаївщині чоловіку повідомлено про підозру за вирощування понад 200 кущів конопель
21 липня 2025, 21:13
Це буде його залізна рука: у Львові готують до протезування. хлопчика, який втратив руку внаслідок обстрілу Кривого Рогу
21 липня 2025, 20:46
У Запорізькій області війна нашкодила екології на понад 20 мільярдів
21 липня 2025, 20:18
У Запоріжжі батька засудили до 6 років в'язниці за сексуальні дії щодо 16-річної доньки
21 липня 2025, 20:11
"Університетська схема” не спрацювала: понад 50 тисяч чоловіків 25+ відрахували з вишів
21 липня 2025, 19:47
На Донеччині судитимуть лікаря, який вимагав хабар у пораненого військового
21 липня 2025, 19:24
На Дніпропетровщині 52-річний чоловік завдав ножового поранення на очах у перехожих
21 липня 2025, 19:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »