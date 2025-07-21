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Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліція Павлограда затримала 52-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, що сталося 19 липня. За інформацією правоохоронців, під час конфлікту з 44-річним знайомим, нападник кілька разів ударив потерпілого ножем у шию. Від отриманих поранень чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці з’ясували обставини події: підозрюваний їхав на велосипеді, коли побачив знайомого. Між ними виникла сварка, яка закінчилася насильницькими діями з боку 52-річного чоловіка. Після нападу він залишив місце злочину.

Павлоградський районний відділ поліції встановив особу зловмисника і затримав його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому оголосили підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати всі деталі злочину.

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