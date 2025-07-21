13:20  21 липня
На Харківщині під час роботи в полі підірвався тракторист
13:01  21 липня
У Тернополі з вікна четвертого поверху випала дитина
07:20  21 липня
На Сумщині українські дронарі рознесли позиції окупантів
UA | RU
UA | RU
21 липня 2025, 19:02

На Дніпропетровщині 52-річний чоловік завдав ножового поранення на очах у перехожих

21 липня 2025, 19:02
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Чоловіча сварка у Павлограді закінчилася смертельним пораненням

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліція Павлограда затримала 52-річного чоловіка за підозрою у вбивстві, що сталося 19 липня. За інформацією правоохоронців, під час конфлікту з 44-річним знайомим, нападник кілька разів ударив потерпілого ножем у шию. Від отриманих поранень чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці з’ясували обставини події: підозрюваний їхав на велосипеді, коли побачив знайомого. Між ними виникла сварка, яка закінчилася насильницькими діями з боку 52-річного чоловіка. Після нападу він залишив місце злочину.

Павлоградський районний відділ поліції встановив особу зловмисника і затримав його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому оголосили підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази та встановлювати всі деталі злочину.

Раніше повідомлялося, понад 30 ударів ножем: на Черкащині підлітка підозрюють у жорстокому вбивстві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Павлоград умисне вбивство ножове поранення ніж конфлікт поранення Дніпропетровська область
Ворог атакував Дніпропетровщину: постраждали дві жінки 57 та 65 років
21 липня 2025, 18:44
Судитимуть мешканку Дніпра, яка зливала ворогу дані про техніку ЗСУ
21 липня 2025, 17:04
Чоловіку, який розпилив газ у салоні маршрутки та вдарив ножем пасажира в Одесі, загрожує до 8 років ув’язнення
21 липня 2025, 10:15
Всі новини »
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
"Університетська схема” не спрацювала: понад 50 тисяч чоловіків 25+ відрахували з вишів
21 липня 2025, 19:47
На Донеччині судитимуть лікаря, який вимагав хабар у пораненого військового
21 липня 2025, 19:24
Олена Шуляк: Розвиток громади тримається на людському капіталі
21 липня 2025, 18:53
Ворог атакував Дніпропетровщину: постраждали дві жінки 57 та 65 років
21 липня 2025, 18:44
Святкував перемогу Усика: киянин влаштував серед вулиці стрілянину
21 липня 2025, 18:41
Убив дружину сокирою: жителю Київщини загрожує ув'язнення
21 липня 2025, 18:28
Переговори України та РФ у Стамбулі заплановані на 24-25 липня
21 липня 2025, 18:26
Фраза, яку не зрозуміли англійці: Олександр Усик випадково створив новий мем у TikTok
21 липня 2025, 18:01
Пакував сигарети в гаражі: на Закарпатті викрили підпільний тютюновий цех
21 липня 2025, 17:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »