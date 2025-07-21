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Ссора между мужчинами в Павлограде закончилась смертельным ранением

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Полиция Павлограда задержала 52-летнего мужчину по подозрению в произошедшем 19 июля убийстве. Согласно информации правоохранителей, во время конфликта с 44-летним знакомым нападающий несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего: подозреваемый ехал на велосипеде, когда увидел знакомого. Между ними возникла ссора, закончившаяся насильственными действиями со стороны 52-летнего мужчины. После нападения он покинул место преступления.

Павлоградский районный отдел полиции установил личность злоумышленника и задержал его в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанному объявили подозрение по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Следствие продолжается, правоохранительные органы продолжают собирать доказательства и устанавливать все детали преступления.

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