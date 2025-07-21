фото: Днепропетровская областная прокуратура

Женщина собирала данные про ВСУ и передавала их ФСБ для корректировки атак на Днепропетровщине

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры Днепропетровской области направили в суд обвинительный акт относительно жительницы Днепра, обвиняемой в государственной измене. Женщина подозревается в сотрудничестве с российскими спецслужбами, что подтверждено в ходе досудебного расследования.

По данным следствия, начиная с ноября 2024 года подозреваемая установила контакт с представителем ФСБ РФ и помогала в проведении взрывной деятельности против Украины. Она собирала и передавала информацию о расположении объектов критической инфраструктуры, а также перемещении личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской области.

Кроме того, женщина установила скрытую видеокамеру для наблюдения за логистическими маршрутами украинских военных.

Действия обвиняемой квалифицированы по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества. Пока женщина находится под стражей. Расследование проводилось Службой безопасности Украины в Днепропетровской области. Согласно Конституции, подозреваемая считается невиновной до вынесения судом окончательного решения.

Ранее сообщалось, что в Днепре осудили мужчину, который взорвал авто прокурора.