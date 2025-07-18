Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре задержан мужчина, который под видом газового работника обманул двух пожилых людей и завладел их деньгами

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Злоумышленник похитил у пожилых людей почти 80 тысяч гривен, воспользовавшись их доверием.

Первый инцидент произошел 21 мая. Мошенник подошел к 87-летнему мужчине недалеко от его дома и представился сотрудником газовой службы. Он сообщил, что в доме якобы нужен ремонт газового оборудования и назвал выдуманную сумму за услуги. Под этим предлогом злоумышленник вошел в дом, нашел место хранения денег и дождался, пока хозяин выйдет из комнаты. Тогда он похитил 38 тысяч гривен из тумбочки.

Через неделю тот же мужчина наведался к 76-летней женщине. Снова представился газовиком и объяснил, что необходима замена деталей. Он попросил оплату в размере 6 тысяч 800 гривен. Пока находился в квартире, злоумышленник успел похитить еще 33 тысячи гривен из женской сумки.

Подозреваемым оказался 36-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Следователи Днепровского районного управления полиции №1 сообщили ему о подозрении по частям 2 статьи 190 (мошенничество) и 4 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается дальнейшее досудебное расследование.

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