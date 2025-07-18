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18 липня 2025, 10:55

На Тернопільщині "працівник банку" вкрав у жінки майже 60 тис. грн

18 липня 2025, 10:55
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Шахрай представився працівником банку і викрав з картки жінки 59 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників відділення поліції №3 м. Теребовля надійшло повідомлення від жительки громади про те, що невідома особа шахрайським способом викрала з її банківської картки 59 тисяч гривень.

За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він повідомив, що з її картки нібито намагаються незаконно зняти кошти. Аби убезпечити гроші, потрібно провести деякі банківські операції. Жінка повірила і зробила все, як сказав співрозмовник. У результаті з картки зникли кошти.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка вкрала з банківської картки свого знайомого понад 55 тис. грн.

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