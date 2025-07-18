На Тернопільщині "працівник банку" вкрав у жінки майже 60 тис. грн
Шахрай представився працівником банку і викрав з картки жінки 59 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
До співробітників відділення поліції №3 м. Теребовля надійшло повідомлення від жительки громади про те, що невідома особа шахрайським способом викрала з її банківської картки 59 тисяч гривень.
За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Він повідомив, що з її картки нібито намагаються незаконно зняти кошти. Аби убезпечити гроші, потрібно провести деякі банківські операції. Жінка повірила і зробила все, як сказав співрозмовник. У результаті з картки зникли кошти.
За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, на Тернопільщині жінка вкрала з банківської картки свого знайомого понад 55 тис. грн.