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17 липня 2025, 16:40

На Дніпропетровщині водолази досі шукають 13-річного хлопчика, який зник у річці в день народження

17 липня 2025, 16:40
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фото: ілюстративне
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Підліток зник у річці на очах друзів - пошуки тривають вже другу добу

Про це повідомляють у Facebook-спільноті "Степ", передає RegioNews.

У селищі Широке Криворізького району Дніпропетровської області водолази продовжують пошуки тіла 13-річного хлопчика, який зник під час купання в місцевій річці. Трагедія сталася в день, коли дитина святкувала свій день народження. За попередніми даними, підліток перебував на водоймі з друзями, які й стали свідками інциденту та викликали рятувальників.

За інформацією ДСНС, пошукові роботи ускладнює сильна течія. Водолази працюють на місці вже другу добу, проте знайти хлопця поки не вдалося. На місці події також чергують представники екстрених служб і поліція. Рідні дитини перебувають під наглядом психологів.

У службі порятунку повідомляють, що це вже дев’ятий випадок загибелі людини на воді у Криворізькому районі з початку 2025 року. Надзвичайники закликають мешканців області бути вкрай обережними поблизу водойм, особливо у спеку, коли збільшується кількість нещасних випадків.

Пошукові дії продовжуються. Спеціалісти обстежують дно річки на глибині, залучаючи спеціальне обладнання.

Раніше повідомлялося про смерть у день народження: 13-річний хлопчик потонув у Кривому Розі - подробиці.

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Дніпропетровська область утоплення дитина підліток зникнення пошуково-рятувальні роботи
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