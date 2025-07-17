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У Дніпрі сталась трагедія на водоймі. Місцеві жителі дістали з води тіло дитини

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Трагедія сталась у Новокодатському районі Дніпра. Там втопилась 4-річна дитина. Її тіло з води дістали місцеві жителі.

Рятувальники зазначили, що за минулу добу в різних регіонах загинуло семеро людей. З початку років на водоймах в Україні загинуло 470 людей. Відомо, що 42 з них – діти.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі потонув 13-річний хлопчик. Він відпочивав на водоймі. Під час гри хлопчик заліз у труби під переправою, після цього його знесло течією.