Трагедія на воді: у Дніпрі потонула 4-річна дитина
У Дніпрі сталась трагедія на водоймі. Місцеві жителі дістали з води тіло дитини
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Трагедія сталась у Новокодатському районі Дніпра. Там втопилась 4-річна дитина. Її тіло з води дістали місцеві жителі.
Рятувальники зазначили, що за минулу добу в різних регіонах загинуло семеро людей. З початку років на водоймах в Україні загинуло 470 людей. Відомо, що 42 з них – діти.
Нагадаємо, раніше у Кривому Розі потонув 13-річний хлопчик. Він відпочивав на водоймі. Під час гри хлопчик заліз у труби під переправою, після цього його знесло течією.
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