Трагедия на воде: в Днепре утонул 4-летний ребенок
В Днепре произошла трагедия на водоеме. Местные жители достали из воды тело ребенка
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Трагедия произошла в Новокодатском районе Днепра. Там утонул 4-летний ребенок. Ее тело из воды достали местные жители.
Спасатели отметили, что за минувшие сутки в разных регионах погибли семь человек. С начала лет на водоемах в Украине погибли 470 человек. Известно, что 42 из них – дети.
Напомним, ранее в Кривом Роге утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал на водоеме. Во время игры мальчик залез в трубы под переправой, после чего его унесло течением.
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