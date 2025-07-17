Иллюстративное фото

В Днепре произошла трагедия на водоеме. Местные жители достали из воды тело ребенка

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Трагедия произошла в Новокодатском районе Днепра. Там утонул 4-летний ребенок. Ее тело из воды достали местные жители.

Спасатели отметили, что за минувшие сутки в разных регионах погибли семь человек. С начала лет на водоемах в Украине погибли 470 человек. Известно, что 42 из них – дети.

Напомним, ранее в Кривом Роге утонул 13-летний мальчик. Он отдыхал на водоеме. Во время игры мальчик залез в трубы под переправой, после чего его унесло течением.