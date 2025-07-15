Литей. Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики городского совета, обнародовавший соответствующий тендер на платформе Prozorro, передает RegioNews.

Ожидаемая стоимость работ – до 17,1 миллионов гривен. Победителя изберут путем аукциона после 22 июля. Конечный срок подачи документов для участников – 21 июля.

Проект предполагает комплексное обновление помещений. В частности, подрядчик должен смонтировать подвесные потолки, выполнить шпатлевку и покраску, уложить новый пол из шероховатой керамической плитки и обшить стены гипсокартоном. Также планируется облицовка керамической глазурованной плиткой и обустройство санузлов, адаптированных для людей с инвалидностью.

Ранее ремонтные работы в этом учреждении уже начинали. В ноябре 2021 года горсовет заключил договор с частной фирмой "Днепрогорстрой" на сумму более 13 миллионов гривен. Часть средств – около 2,5 миллионов – компании выплатили в августе 2022-го. Срок договора продлевали до конца 2023 года, однако публичные подтверждения о его дальнейшем действии или расторжении не обнародованы.

В первой половине 2025 года городское управление заказало корректировку проектной документации, а 5 июля – объявило новый тендер. По условиям, завершить ремонт в лицее должны до 20 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Киеве предоставят компенсации на аренду жилья для жителей, чьи дома разрушили российские ракеты.