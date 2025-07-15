10:10  15 июля
В Ивано-Франковске умер пациент с лептоспирозом
09:42  15 июля
В Киеве женщина на первом свидании похитила у мужчины почти $50 тысяч
05:40  15 июля
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 13:33

В Днепре на ремонт туалетов одного из лицеев планируют потратить более 17 миллионов

15 июля 2025, 13:33
Читайте також українською мовою
Литей. Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В лицее №148 "Планета счастья" в Днепре планируют завершить капитальный ремонт санитарных помещений

Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики городского совета, обнародовавший соответствующий тендер на платформе Prozorro, передает RegioNews.

Ожидаемая стоимость работ – до 17,1 миллионов гривен. Победителя изберут путем аукциона после 22 июля. Конечный срок подачи документов для участников – 21 июля.

Проект предполагает комплексное обновление помещений. В частности, подрядчик должен смонтировать подвесные потолки, выполнить шпатлевку и покраску, уложить новый пол из шероховатой керамической плитки и обшить стены гипсокартоном. Также планируется облицовка керамической глазурованной плиткой и обустройство санузлов, адаптированных для людей с инвалидностью.

Ранее ремонтные работы в этом учреждении уже начинали. В ноябре 2021 года горсовет заключил договор с частной фирмой "Днепрогорстрой" на сумму более 13 миллионов гривен. Часть средств – около 2,5 миллионов – компании выплатили в августе 2022-го. Срок договора продлевали до конца 2023 года, однако публичные подтверждения о его дальнейшем действии или расторжении не обнародованы.

В первой половине 2025 года городское управление заказало корректировку проектной документации, а 5 июля – объявило новый тендер. По условиям, завершить ремонт в лицее должны до 20 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Киеве предоставят компенсации на аренду жилья для жителей, чьи дома разрушили российские ракеты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лицей Днепр ремонт школа тендер Prozorro образование деньги
В Днепре, Киеве и Виннице задержали шестерых агентов ФСБ, готовивших теракты в Украине
15 июля 2025, 13:15
На трассе Днепр – Павлоград перевернулся рейсовый микроавтобус: подробности с места ДТП
15 июля 2025, 12:58
1,5 млн грн с чужих карточек: в Киеве будут судить 14 мошенников, которые воровали деньги
15 июля 2025, 12:17
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября
15 июля 2025, 13:59
Жесткое ДТП на Киевщине: два автомобиля разбиты дотла, среди пострадавших дети
15 июля 2025, 13:52
Снялся в шоу – потерял должность: прокурора из Киева уволили из-за "Супермамы"
15 июля 2025, 13:30
В Днепре, Киеве и Виннице задержали шестерых агентов ФСБ, готовивших теракты в Украине
15 июля 2025, 13:15
На трассе Днепр – Павлоград перевернулся рейсовый микроавтобус: подробности с места ДТП
15 июля 2025, 12:58
СБУ предотвратила теракт в Ровно: агент РФ готовил взрыв в многоэтажке
15 июля 2025, 12:47
+35 и асфальт плавится: в Днепропетровской области ограничили движение грузового транспорта
15 июля 2025, 12:30
1,5 млн грн с чужих карточек: в Киеве будут судить 14 мошенников, которые воровали деньги
15 июля 2025, 12:17
Россияне бомбили Донетчину КАБами: есть 2 жертвы и 10 раненых
15 июля 2025, 12:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »