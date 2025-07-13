фото: Сергій Лисак

З вечора армія РФ тероризувала два райони Дніпропетровщини КАБами, РСЗВ та ударними дронами. Поранення дістав мирний житель

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

По Синельниківщині окупанти били безпілотниками, КАБом та з РСЗВ. Гучно було у Межівській, Покровській та Великомихайлівській громадах. Там горіли пшениця, сухостій та господарська споруда. Вогонь частково знищив ліцей. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, два комбайни й авто.

"Під час одного з обстрілів постраждав 37-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, також загарбники обстрілювати Нікопольщину. Ворог застосовував важку артилерію та FPV-дрони. Удари прийшлися на райцентр, Покровську, Мирівську та Марганецьку громади. Через обстріли пошкоджені інфраструктура та гуртожиток освітнього закладу. На Нікопольщині минулося без поранених.